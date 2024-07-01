اعترافات لصوص الهواتف المحمولة فى منطقة الأميرية تقودهم إلى المحاكمة

كتب كريم صبحى

أدلى 4 عاطلين متهمين بسرقة هواتف المحمول فى منطقة الأميرية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجه نارية.

وأضاف المتهمين أنهم يبيعون المسروقات لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة، لتأمر النيابة العامة باحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة الأميرية، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة، وبحوزتهم (4 هواتف محمولة)، واعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة هواتف محمولة من المواطنين بأسلوب الخطف