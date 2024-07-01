استمع لصوت أحمد فيوض نقيب قراء كفر الشيخ وقارئ مسجد العارف بالله الدسوقى

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً بعنوان" استمع لصوت نقيب قراء كفر الشيخ الشيخ أحمد فيوض، وقارئ مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي"، بعض آيات من الذكر الحكيم.

والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض ولد سنة 1978 في مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، وحفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين، وختم القرآن الكريم على يد الشيخ سعيد دسوقى ثم الشيخ محمود هاشم عيسى وهو في الثاني عشر من عمره، وبدأ مسيرته وهو في الخامس عشر من عمره.





يعد أبو فيوض من واحد أشهر وأفضل قراء العالم الإسلامي، فلديه خشوع في القراءة وبسبب صوته العذب المنفرد وتواضعه بين الناس أصبح محبوباً بينهم بصوته المُنغم الذي يطرب الأذان، والتحق القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض بالإذاعة والتليفزيون 2011 سنة، وقارئ بمسجد سيدى ابراهيم الدسوقى فى بداية عام 2016، وأصبح علمًا قرأنيًا وإذاعيًا كبيرًا يُمتع أحبابه دائماً بصوته النقي.