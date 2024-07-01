اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استجابة لدعوات رسميَّة ..اليوم شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند

الإثنين، 01 يوليو 2024 02:44 ص
استجابة لدعوات رسميَّة ..اليوم شيخ الأزهر يزور ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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يبدأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، جولة خارجية جديدة لجنوب شرق آسيا تضم ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، اليوم الاثنين، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسميَّة التي قدَّمتها الدول الثلاثة لفضيلته، لبحث سبل التعاون وتعزيز دور الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته الكبيرة، وتعميم خدماته الدعويَّة والتعليميَّة في الدول الثلاثة.

ومن المقرر أن يلتقي شيخ الأزهر المسؤولين والقيادات الدينية والثقافية والمجتمعية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، كما يحرص فضيلته على عقد لقاءات مع طلاب الجامعات والشباب، لمناقشة أبرز القضايا المستجدة على الساحة الدينيَّة والاجتماعيَّة، والالتقاء بالأئمَّة والدعاة والمفتين والقائمين على المؤسسات الدعوية والإفتائيَّة.

 







اندونيسيا

شيخ الازهر

ماليزيا

تايلاند



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