إيرادات السياحة تسجل 82.2 مليار دولار خلال 10 سنوات منذ ثورة 30 يونيو

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور قيمة إيرادات قطاع السياحة خلال الفترة من 30 يونيو 2013، وحتى 30 يونيو عام 2023، حيث قدرت القيمة الإجمالية لإيرادات القطاع السياحى بنحو 82.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ورصدت بيانات الجهاز، توزيع عوائد قطاع السياحة خلال السنوات الـ10 وفقا لما يلي:

5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.

• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.

• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.

• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.

• 13.6 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.8%.

وسجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 9.5 مليون سائح عام 2013.

• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.

• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.

• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.

• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.

• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.

• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.

• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.