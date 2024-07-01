أوكرانيا تتوقع ثبات معدلات التضخم أقل من 10.4% خلال العامين المقبلين

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توقعت الحكومة الأوكرانية اليوم /الاثنين/ أن يظل التضخم في أوكرانيا أقل من 10.4% على أساس سنوي على مدى العامين المقبلين في ظل حربها مع روسيا، مع المزيد من التباطؤ إلى 5.9% في عام 2027.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الحكومة القول " خلال الأفق المتوقع 2025-2027، قد يتباطأ معدل نمو أسعار المستهلكين في السوق المحلية تدريجيا، مع توقع أن يصل إلى 5.9% على أساس سنوي في عام 2027".



وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.5% في عام 2025 (من ديسمبر إلى ديسمبر من العام السابق) وبنسبة 10.4% في عام 2026.



أما بالنسبة لعام 2024، فإن ديناميكيات الأسعار في السوق الاستهلاكية بحلول نهاية العام ستتأثر بعدد من العوامل متعددة الاتجاهات.



كما ورد سابقًا، يتوقع البنك الوطني الأوكراني أن يتسارع التضخم بشكل معتدل في الأشهر المقبلة من عام 2024 حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط المستمر على تكاليف الأعمال وسط الحرب وانخفاض المحاصيل قليلاً.