4عادات خاطئة لو وقفتها ستخفض استهلاك الكهرباء وتقلل مدة تخفيف الأحمال

كتبت رحمة رمضان

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع "البوم السابع"، بعض النصائح للتوقف عن بعض العادات الخاطئة التي تساعد المواطنين على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك علاوة على مساعدة الدولة في تجاوز أزمة تخفيف الأحمال فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة والتى قد تساهم فى تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال، وذلك بعنوان "خليك ايجابي..رشد استهلاكك وساعد فى تقليل مدة تخفيف الاحمال ".

وفيما يلى بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:

1-تراكم الثلج في فريزر الثلاجة:

حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة .

2-فتح الثلاجة بشكل مستمر:

عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء:

ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

4- ترك الإضاءة:

يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أن يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.



