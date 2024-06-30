وظائف جديدة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.. تعرف عليها

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن حاجتها لشغل وظيفة "عضو دعم فني جودة"، بديوان عام المنطقة تُعلن الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، عن حاجتها لشغل وظيفة عدد 2 عضو دعم فني جودة، للعمل بإدارة الجودة بديوان عام المنطقة، كما أعلنت أن الشروط التى يجب توافرها.

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي.

2- أن يكون من شاغلي وظيفة (معلم أول) على الأقل.

3- السن لا يقل عن (30) عام ولا يزيد عن (50) عام.

4- أن يكون حاصلًا على تقريرين أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم.

5- ألا يكون وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام متصلة أو منفصلة ولم يتم محوه. 6. ألا يكون محال للمحكمة التأديبية.

7- موافقة الموجه العام للمادة للمتقدم.

8- الحصول على حزمة إعداد المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

9- الحصول على دورات معتمدة في الحاسب الآلي (ICDL).