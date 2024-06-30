وزارة التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو 2024 من ماكينات الصراف الآلى

كتب ـ مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يوليو 2024، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الأحد من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي بعدما تم تقديم موعد الصرف، حيث بدأ من الخميس الماضي لنحو 11 ونصف مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه، وأن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر وفروعها، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وجميع فروع مكاتب البريد المصرى أيام العمل.

على جانب آخر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، الحالات التي تستحق الحصول على المعاش، منها بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.