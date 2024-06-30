نصائح نفسية للتواصل بشكل فعال مع ابنك المراهق

كتب - حسام الشقويرى

يواجه المراهقون وأولياء الأمور أحيانًا صعوبة في التواصل، ويتغير سلوك المراهق وردود أفعاله العاطفية بشكل كبير مع نموه من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، ما قد يجعل العلاقات مع الوالدين أكثر صعوبة وفقًا لما نشره موقع everydayhealth.

وتمثل مرحلة المراهقة، مرحلة حرجة تتميز بتحولات جسدية ومعرفية ومعنوية وسلوكية كبيرة، ولكون الأسرة ذات أهمية قصوى في تنمية الفرد، فهي تلعب دور المؤثر الأساسي خلال هذه المرحلة، فهى تشكل البيئة الأولية التي تؤثر على الفرد، حيث يلعب التواصل الأبوي والاستجابة أدوارًا محورية.

حواجز التواصل بين الآباء والمراهقين

الفجوة بين الأجيال

بسبب الفجوة بين الأجيال، غالبًا ما يكون لدى الآباء والمراهقين معتقدات ووجهات نظر عالمية ومراجع ثقافية مختلفة. قد يكون من الصعب على الآباء فهم الصعوبات الحديثة مثل ديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تسبب سوء التواصل والانزعاج

عندما يتحدث المراهقون مع والديهم عن مخاوفهم، فإنهم كثيرًا ما يشعرون بالحرج فيما يلي بعض أسبابه،

تنتج الفجوة بين الأجيال انقسامًا في وجهات النظر، مما يجعل المراهقين يخافون من أن آباءهم قد لا يهتمون بمشاكلهم.

قد يجد المراهقون الذين يخشون أن يُساء فهمهم أو توبيخهم صعوبة في التواصل بأمانة.



يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار العاطفي في مرحلة المراهقة إلى زيادة الحساسية وصعوبة التعبير.



يمكن لأساليب التواصل الرافضة التي يتبعها الآباء أن تخيف المراهقين وتمنعهم من التعبير عن أنفسهم بحرية.

الحجج

"إن الخلافات بين الآباء والمراهقين غالبًا ما تكون ناجمة عن مشاكل في التواصل، والاختلاف في وجهات النظر، والكثافة العاطفية، فبحث المراهقين عن الاستقلال كثيرًا ما يؤدي إلى صراعات مع رغبة آبائهم في حمايتهم وتوجيههم.

الاختلافات في أساليب الاتصال

يتواصل الآباء والمراهقون في كثير من الأحيان بطرق مختلفة. قد يفضل الآباء أساليب أكثر دقة وغير مباشرة، في حين قد يفضل المراهقون تعبيرات أكثر مباشرة وصراحة وقد يشعر المراهقون بالارتباك، وقد يشعر الآباء بالإهانة نتيجة لهذا التناقض.

التأثير من الأقران والضغوط الاجتماعية



تؤثر التوقعات الثقافية والأقران بشكل كبير على المراهقين، وقد تتعارض أحيانًا مع معتقدات الوالدين وإرشاداتهم، وقد يكذب المراهقون أو يحجبون الحقائق استجابة لهذا الضغط الخارجي لتجنب المواجهة أو انتقاد الوالدين، وهو ما قد يفسد التواصل المفتوح والثقة.

فيما يلي بعض النصائح التي شاركها الخبير للتواصل بشكل فعال مع المراهقين:

- تأكد من وجود اهتمام وثيق لما يقوله المراهقون.

- خصصوا وقتًا لبعضكم البعض على الرغم من انشغال المراهقون بدراساتهم وأصدقائهم وأنشطتهم اللامنهجية، إلا أنه لا يزال بإمكانك التحدث معهم أثناء العشاء والفطور.

- يحتاج المراهقون إلى مكانهم، لذا امنحهم بعض الخصوصية

- تشجيعهم على حل المشاكل. يحتاج جميع الشباب إلى الشعور بالخصوصية والاندماج ليكون لديهم شعور قوي بقيمة الذات.

- امدحهم إذا فعلوا شيئًا جيدًا، فهذا سيعزز احترامهم لذاتهم.



