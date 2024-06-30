مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات الجديدة بالجيزة وهذه قائمة بالاستثناءات

كتبت - مرام محمد

تبدأ محافظة الجيزة، اعتبارًا من الغد الموافق 1 يوليو 2024، تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المحلات والمطاعم والمولات التجارية، والتي تستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

ووفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تكون التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، كالآتي:

-تكون مواعيد فتح المحال التجارية الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

-تكون مواعيد فتح المولات التجارية اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

-تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس و الجمعة و في أيام الإجازات و الأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

-تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظاً على توفير الخدمات الهامة لهم.

-استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.

وكشفت محافظة الجيزة عن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التي يجرى تنفيذها نطاق الأحياء والمراكز والمدن حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها:

-تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين.

-فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات.

-خفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية في المرافق الحكومية والمنشآت العامة والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

-متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها والالتزام بمواعيد الغلق المقررة.