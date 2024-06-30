مقتل وإصابة 43 شخصا جراء وقوع انفجار بمستودع للألعاب النارية جنوب الفلبين

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أعلنت خدمات الطوارئ في الفلبين اليوم الأحد مقتل 5 أشخاص وإصابة 38 آخرين جراء وقوع انفجار بمستودع للألعاب النارية جنوب البلاد.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئول البارز بإدارة الإطفاء لويجي تشان قوله إن الانفجار وقع في مدينة "زامبوانجا" وتسبب في إحداث حفرة كبيرة في الأرض بعمق 20 مترا واندلاع حريق ضخم بالإضاقة إلى تطاير الحطام ليصل إلى المباني والمنازل المجاورة.

وأضاف تشان أن القتلى جراء الانفجار هم أربعة من عمال المستودع وأحد أبناء الموظفين والذي يبلغ من العمر أربع سنوات.

من جانبه، أكد مكتب إدارة الكوارث بمدينة "زامبوانجا" إصابة 38 شخصا في الانفجار ، مشيرا إلى أن بينهم 8 أشخاص يرقدون في حالات خطيرة.

بدورها، قالت السلطات الفلبينية إنها تحقق في سبب وقوع هذا الانفجار.