مفتي الجمهورية ينعى للا لطيفة والدة الملك محمد السادس ملك المغرب

كتب لؤى على

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- صاحبةَ السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، التي وافتها المنيَّة مساء أمس.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء إلى الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور لها بإذن الله، داعيًا الله سبحانه أن يتغمدها برحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما تقدم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بخالص العزاء والمواساة إلى عاهل المغرب الملك محمد السادس، في وفاة والدته السيدة للا لطيفة التي وافتها المنية اليوم.

وأعرب نقيب السادة الأشراف، عن خالص العزاء والمواساة إلى المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعباً في وفاة السيدة للا لطيفة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاتها، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسُّلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".



كما تقدم الدكتور أسامة الأزهري من علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء للملك محمد السادس ملك المغرب، في وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدته.

وقال الأزهري في بيان له: "ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة الأميرة " للا لطيفة" والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته".

وكان قد أعلن القصر الملكي في المغرب، أمس السبت، وفاة الأميرة "للا لطيفة" والدة العاهل المغربي محمد السادس.