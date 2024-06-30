مصر للطيران تسير غداً 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

كتبت ـ رحاب نبيل

تسير مصر للطيران غداً الإثنين، 19 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، بواقع 5 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، 3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري، رحلة بخط سير جدة - باماكو، رحلة بخط سير جدة - الأقصر، رحلة بخط سير جدة - برج العرب، 8 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقرعة الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية وتضامن البحر الأحمر والمنيا والشرقية والمؤسسة والدقهلية وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كل العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي.