محافظ شمال سيناء يستقبل سفيرة أمريكا بالقاهرة والوفد المرافق لها بالعريش

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، هيرو مصطفي السفيرة الأمريكية في القاهرة وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر والوفد المرافق لهما، خلال وصولهما الي محافظة شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي، بحضور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ورحب محافظ شمال سيناء بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، علي أرض محافظة شمال سيناء، مُستعرضًا الجهود المصرية في استقبال المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحافظة وإدخالها إلى قطاع غزة، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.

وأكد المحافظ، قيام المحافظة باستقبال تلك المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية عبر 3 مسارات وهي على متن الشاحنات بالطريق البري وعلى متن السفن بطريق البحر عن طريق ميناء العريش البحري وعلي متن الطائرات عبر مطار العريش الدولي.

وأضاف المحافظ، أنه يجري تخزين المساعدات التي تصل إلي شمال سيناء في عدد من المخازن اللوجستية المجهزة، وادخالها تباعًا الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ومنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" طبقا للاحتياجات الملحة في القطاع.

وأشادت السفيرة الأمريكية، بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، وبدورها في أزمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية لعودة الاستقرار الي المنطقة، مؤكدة الجهود المصرية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي المدنيين في قطاع غزة، واستقبال هذه المساعدات وتخزينها عن طريق الهلال الأحمر المصري بالعريش.

وأشارت السفيرة الامريكية، إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية طويلة المدي في العمل مع مختلف الأطراف من اجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقامت السفيرة الامريكية والوفد المرافق لها بزيارة المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، والمطبخ الإنساني في مدينة الشيخ زويد، وتفقد معبر رفح البري ، وتفقد شاحنات المساعدات بالجانب المصري.

