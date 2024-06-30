اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض مناطق شرق النيل ببنى سويف بسبب صيانة المحطات غدا

الأحد، 30 يونيو 2024 01:36 م
قطع المياه عن بعض مناطق شرق النيل ببنى سويف بسبب صيانة المحطات غدا قطع المياه- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى "بياض العرب، الشيخ علي، الحمرايا"، مركز بني سويف شرق النيل، وذلك غدا الإثنين 1 يوليو 2024، اعتباراً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وذلك بسبب أعمال الصيانة المقررة بالمحطة المغذية لتلك المناطق.

 

وتتقدم الشركة باعتذارها عن  قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الصيانة  اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 







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