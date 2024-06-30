فوضى داخل قاعدة للحرس الوطنى الأمريكى بعد إطلاق رغوة مكافحة الحرائق..فيديو

وكالات

شهدت قاعدة الحرس الوطني الأمريكي في ولاية فيرمونت حالة من الفوضى بعد إطلاق مئات الجالونات من رغوة مكافحة الحرائق عن طريق الخطأ بعد تعطل نظام إخماد الحرائق في القاعدة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، تجري حاليا عملية تنظيف للقاعدة بعد تسرب 800 جالون (أكثر من 3500 لتر) من الرغوة الكيميائية عن طريق الخطأ.

صرح العقيد جاكوب روي من الحرس الوطني في فيرمونت للصحفيين أن العمل بدأ لاحتواء الانسكاب وإزالة الرغوة من جميع المناطق المتضررة.

أدى خلل في نظام إخماد الحرائق إلى إطلاق مئات الجالونات من رغوة مكافحة الحرائق في قاعدة الحرس الوطني في ولاية فيرمونت في جنوب برلينجتون.

#صباح_الاشياء_المشرقه pic.twitter.com/OmFMV2CTXu — HUNA WAHUNAK (@huna_wahunak) June 26, 2024

وعمل أفراد الحرس الوطني جنبًا إلى جنب مع العديد من الوكالات المحلية لإدارة التسرب واحتوائه.

وتقول التقارير إن المنشأة ستستأنف أنشطتها الطبيعية قريبا.