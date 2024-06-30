اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فوضى داخل قاعدة للحرس الوطنى الأمريكى بعد إطلاق رغوة مكافحة الحرائق..فيديو

الأحد، 30 يونيو 2024 08:43 ص
فوضى داخل قاعدة للحرس الوطنى الأمريكى بعد إطلاق رغوة مكافحة الحرائق..فيديو رغوة مكافحة الحرائق
وكالات

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شهدت قاعدة الحرس الوطني الأمريكي في ولاية فيرمونت حالة من الفوضى بعد إطلاق مئات الجالونات من رغوة مكافحة الحرائق عن طريق الخطأ بعد تعطل نظام إخماد الحرائق في القاعدة.

وبحسب موقع سكاى نيوز، تجري حاليا عملية تنظيف للقاعدة بعد تسرب 800 جالون (أكثر من 3500 لتر) من الرغوة الكيميائية عن طريق الخطأ.

صرح العقيد جاكوب روي من الحرس الوطني في فيرمونت للصحفيين أن العمل بدأ لاحتواء الانسكاب وإزالة الرغوة من جميع المناطق المتضررة.

 

وعمل أفراد الحرس الوطني جنبًا إلى جنب مع العديد من الوكالات المحلية لإدارة التسرب واحتوائه.

وتقول التقارير إن المنشأة ستستأنف أنشطتها الطبيعية قريبا.







الحرس الوطنى الأمريكى

فيرمونت

نظام إخماد الحرائق

رغوة مكافحة الحرائق




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