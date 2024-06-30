فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية للتصدى لجرائم الاحتلال

بيشوى رمزى

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة فلسطين طلبت اليوم، الأحد، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي والتوسع الإستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال مؤخرا.

وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريح له إن الامانة العامة قامت بتعميم الطلب الفلسطيني على الدول الأعضاء وجاري حاليا التشاور مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة لتحديد الموعد المقترح لعقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين .

وجاء طلب فلسطين اليوم لهذا الإجتماع في ضوء ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة وفي ظل إقرار حكومة الإحتلال مؤخرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد إستقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الإستعماري الإستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينين تشمل الإبعاد ومنع السفر .