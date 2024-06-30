اليوم السابع
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فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

الأحد، 30 يونيو 2024 01:47 م
فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الجامعة العربية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.


 







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