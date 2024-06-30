"شعاع" تطلق خدمة تلقى بلاغات سرقات التيار الكهربائي عبر واتس آب

كتبت رحمة رمضان

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، عن إطلاق خدمة بلاغات سرقات التيار الكهربائى من المواطنين من خلال خدمة واتس اب على رقم 01120313831 وذلك على مدار الساعة.

وأكدت الشركة فى بيان لها اليوم، أن إطلاق هذه الخدمة تتم من خلال لجان مشتركة مع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لحين تجاوز أزمة تخفيف الاحمال التى تمر بها الدولة.

وتناشد الشركة المواطنين بأن يتحلوا بالإيجابية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة والمساهمة فى كشف أى مخالف يحاول التأثير سلبا على حق المواطن والدولة من خلال سرقة الكهرباء التى تعتبر من الأسباب الرئيسية فى أزمة تخفيف الأحمال.

و تؤكد شركة شعاع للخدمات العامة، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية او الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة والشركة غير مسئولة عن اى شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.