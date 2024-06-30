سفير سلطنة عمان: مصر تقدم نموذجًا فى التقدم والقدرة على تجاوز الأزمات

كتبت إيمان حنا

أشاد السفير عبدالله الرحبى سفير سلطنة عمان لدى مصر، مندوبها الدائم لدي الجامعة العربية؛ بما تشهده مصر من تطور على مدى 11 عاما، فى جميع الميادين، مؤكدًا أن تلك الإنجازات تبعث على الفخر بما تحقق وهى بمثابة إضافة للأمة العربية، مؤكدًا قدرة وإمكانيات مصر التي تؤهلها لتجاوز أية الأزمات.

وأشاد بما تشهده مصر من نهضة عمرانية غير مسبوقة واهتمام الدولة بتنمية الإنسان متمثلة فى مشروع "حياة كريمة"، إضافة إلى مشروعات إعادة تأهيل البُنى التحتية التى كانت مستهلكة، والأن أصبحت تحظى باهتمام الحكومة بتوجيهات وتشجيع من الرئيس السيسى. مهنئًا مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الـ 30 من يونيو.

وأشار السفير الرحبى ؛ فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " ؛ إلى أن الرئيس السيسى دؤوب وثمن الجهود المستمرة طوال السنوات الماضية، فهو يحرص على القيام بالزيارات الميدانية للمشروعات الكبرى، ويعطى توجيهات لتطوير المجالات المختلفة حرصا منه على مصالح المواطن المصرى.



وأضاف الرحبى، أن هناك مسئولين قاموا بزيارات متعددة إلى مصر واطلعوا على كل هذه التطورات، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التى تجمع مصر وسلطنة عمان على مر التاريخ، وتشهد تطورا يوما تلو الآخر بدعم قيادتى الدولتين.و ثمن سعادة السفير عبدالله الرحبي وقوف المواطن المصري مع قيادته في تحدي الصعاب و بلاشك ان المرحلة المقبلة سوف تشهد نمونا بما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة متمثلة في الانسان و الثروات الطبيعية الأخرى والتي بدات الحكومة تستغلها و ياتي في مقدمتها الاهتمام بالامن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي و السعي لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة و الصناعة.