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رفع الرايات السوداء.. تحذيرات من إدارة الشاطئ للمصطافين في بورسعيد "فيديو"

الأحد، 30 يونيو 2024 03:58 م
رفع الرايات السوداء.. تحذيرات من إدارة الشاطئ للمصطافين في بورسعيد "فيديو" منقذوا الشاطئ على البحر
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط، مع عدد من منقذي إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، لتقديم النصائح والإرشادات للأهالي والمصطافين في حالة رفع الرايات السوداء أو وجود نوات في مياه البحر.

ورفعت إدارة الشاطئ ببورسعيد، الرايات السوداء، لإرتفاع الأمواج، ووجود حالات من المد والجزر في مياه البحر الأبيض المتوسط، وكذلك وجود تيارات مائية شديدة.

وانتشر منقذوا شواطئ محافظة بورسعيد، بطول الساحل الذي إمتد ل 6 كيلو متر بداية من المجرى الملاحي لقناة السويس وحتي الحدود الغربية مع محافظة دمياط.

وشهد شاطئ محافظة بورسعيد، توافد الآلاف من المصطافين، للإستمتاع بالسباحة داخل مياه الشاطئ، تزامنا مع موجة الطقس شديدة الحرارة، وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة.

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط، بداية من حي الشرق بالحدود مع المجرى الملاحي لقناة السويس، مروراً بأحياء العرب والمناخ والزهور، انتهاءً بالحدود الغربية للمحافظة مع محافظة دمياط.

 







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