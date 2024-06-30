رفض الذهاب للمستشفى.. وفاة رئيس لجنة امتحانات ثانوية أزهرية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لفظ رئيس لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الأزهرية بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أنفاسه الأخيرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل مستشفى مشتول السوق، متأثرا بإصابته بعد تعرضه لحادث سير أمس وإصابته بجرح قطعى ونزيف، ورغم ذلك ذهب إلى مقر اللجنة لتأدية عمله قبل أن يتم نقله إلى مستشفى مشتول فى حالة حرجة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى مشتول السوق المركزى، بوصول "محمد صلاح خليل عيسي" رئيس لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الأزهرية بنات بمركز مشتول السوق، ومقيم قرية الشبانات مركز الزقازيق، مصابا بجرح قطعى تهتكى بفروة الرأس طوله 10 سم مع وجود شرخ بعظام الرأس، أسفل الجرح ونزيف داخلى ادعاء اصطدامه بجسم صلب أدى إلى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوفى بتوقف عضلة القلب.

وتبين أثناء توجه المراقب من بلدته بمركز الزقازيق إلى مركز مشتول السوق، للقيام بأعمال مراقبة امتحانات الثانوية الأزهرية امس، اصطدام فى الطريق بجسم صلب، ورغم إصابته بجرح قطعى إلا أنه أصر على الوصول إلى مقر اللجنة وفتحها ومباشرة مهام عمله حتى سقط مغميا عليه وتم نقله من قبل الإسعاف إلى مستشفى مشتول السوق وتوفى بعد ساعات متأثرا بإصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ قرارها بشأن الواقعة.