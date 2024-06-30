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رئيس الوزراء: مصر تمسكت بتنفيذ برنامح الإصلاح رغم التحديات

الأحد، 30 يونيو 2024 09:21 ص
رئيس الوزراء: مصر تمسكت بتنفيذ برنامح الإصلاح رغم التحديات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
رامى محيى الدين

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى إن مصر تمسكت بتنفيذ برنامح الإصلاح رغم التحديات .

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.







مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

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مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

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