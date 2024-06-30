اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 11:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى التجارة والاستثمار

الأحد، 30 يونيو 2024 10:03 ص
رئيس الوزراء: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى لمصر فى التجارة والاستثمار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الاتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأول لمصر فيما يخص التجارة والاستثمار وسوف يستمر الأمر على ذلك، متابعا: "نحن نتوقع ونأمل أن تستمر العلاقات والتوسع فيها في المستقبل القريب بما يدعم مصالح الطرفين".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي ينعقد في مركز المنارة: "لدينا يد عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة، وذلك يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتم بها.. وهذه اليد العاملة تمثل أحد أكبر نقاط القوة الناعمة لمصر ويمكن تدريبهم بما يفيد مصر والاتحاد الأوروبي".







مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

الرئيس السيسي

مؤتمر الاستثمار

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

مؤتمر الاستثمار المصري

السيسي

انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024

اليوم السابع بلس

مؤتمر الاستثمار في مصر

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبى

الاستثمار في الطاقة المتجددة

الاقتصاد المصرى

الاستثمار في مشروعات البنية التحتية

مشروعات التنمية المستدامة

نمو الاقتصاد المصرى

دعم القطاع الخاص

الاستثمار في مصر

ثبات سعر الدولار

الشركات الأوروبية

الشراكة المصرية الأوروبية

مصر وأوروبا

مصر والاتحاد الأوروبى




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة