دمياط تتابع استعدادات تطبيق قرارات فتح وغلق المحال التجارية.. تبدأ غدا

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات المحافظة، لبدء تطبيق قرارات فتح وغلق المحال التجارية، والتى سيبدأ تنفيذها بدء من يوم الغد وحتى نهاية سبتمبر المقبل.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتنفيذ الحملات اللازمة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بتطبيق القرار.

وجاءت مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا بدء من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، ماعدا يومى الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد الرسمية سيتم الغلق فى تمام الحادية عشرة مساءً.

كما تحدد مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا فى تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

كما تضمنت مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بدء من السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعه وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية حتى الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ24 ساعة.

وجاءت مواعيد الورش الصناعية محال الأنشطة الحرفية لتبدأ من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، على أن يستثنى من قرار مواعيد الغلق محال البقالة والصيدليات ومحلات الخضروات والفاكهة.