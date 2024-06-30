اليوم السابع
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داخلية فرنسا: نسبة المشاركة فى التصويت بالانتخابات البرلمانية بلغت 59.39%

الأحد، 30 يونيو 2024 06:31 م
داخلية فرنسا: نسبة المشاركة فى التصويت بالانتخابات البرلمانية بلغت 59.39% البرلمان الفرنسى
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من الداخلية الفرنسية قالت إن نسبة المشاركة في التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية المبكرة بلغت حتى الآن 59.39٪.

حذرت وزارة الداخلية الفرنسية من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية المقررة فى 30 يونيو و7 يوليو القادم.

وفى مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الجارى ونشرتها وسائل إعلام فرنسية، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية القادمة ستُجرى "فى سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".

وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابى لا يزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدى الأحداث الجارية على المستوى الدولى إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبرانى أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي.







البرلمان الفرنسى

القاهرة الإخبارية

الانتخابات البرلمانية الفرنسية

الداخلية الفرنسية




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