اليوم السابع
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حياة كريمة.. الانتهاء من 18 مشروعا بنسبة 100% لخدمة سكان البصيلية بأسوان

الأحد، 30 يونيو 2024 04:00 ص
حياة كريمة.. الانتهاء من 18 مشروعا بنسبة 100% لخدمة سكان البصيلية بأسوان مشروعات حياة كريمة
أسوان – عبد الله صلاح

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تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، جهودها في إحداث نقلة نوعية في القرى والنجوع والمناطق النائية لتوفير معيشة كريمة للمواطن المصرى في كافة أنحاء مصر.

وفى أسوان، استكملت حياة كريمة مشروعاتها داخل القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من 18 مشروعاً بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو ضمن 25 مشروعاً جارياً بالقرية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه الطفرة التنموية:

يستفيد من مشروعات حياة كريمة، 25 ألف نسمة داخل 4 توابع وقرى فرعية تابعة للبصيلية قبلى.

قرية البصيلية قبلى تشهد مشروعات تضم محطة للمعالجة، ومحطة للصرف الصحى، وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب، ومجمع للخدمات، ومجمع زراعى، ومكتب للبريد، ووحدة طب أسرة، ومدارس ومراكز شباب، وأعمال للفايبر والكهرباء.

تم الإنتهاء من 18 مشروع بنسبة 100%، وجارى العمل فى المشروعات المتبقية، وتم رصد بعض الملاحظات، وتكليف الشركات المنفذة بتلافيها، مع التشغيل التجريبى للمشروعات التى تم نهوها ليلمس المواطنين ويجنوا ثمار هذه الإنجازات المتتالية فى الجمهورية الجديدة والإستفادة من العوائد الإيجابية لها .

مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (1)
مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (2)
المشروعات المنفذة فى قرية البصيلية 

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (3)
وحدة صحية ضمن مشروعات حياة كريمة

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (4)
مجمع خدمات 
مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (5)
ملاعب ضمن مشروعات حياة كريمة

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (6)
مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان 

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (7)
محطة مياه 
مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (8)
مشروعات حياة كريمة 

 

مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان (9)
مركز شباب 






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