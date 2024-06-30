حياة كريمة.. الانتهاء من 18 مشروعا بنسبة 100% لخدمة سكان البصيلية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، جهودها في إحداث نقلة نوعية في القرى والنجوع والمناطق النائية لتوفير معيشة كريمة للمواطن المصرى في كافة أنحاء مصر.

وفى أسوان، استكملت حياة كريمة مشروعاتها داخل القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من 18 مشروعاً بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو ضمن 25 مشروعاً جارياً بالقرية، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذه الطفرة التنموية:

يستفيد من مشروعات حياة كريمة، 25 ألف نسمة داخل 4 توابع وقرى فرعية تابعة للبصيلية قبلى.

قرية البصيلية قبلى تشهد مشروعات تضم محطة للمعالجة، ومحطة للصرف الصحى، وإحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب، ومجمع للخدمات، ومجمع زراعى، ومكتب للبريد، ووحدة طب أسرة، ومدارس ومراكز شباب، وأعمال للفايبر والكهرباء.

تم الإنتهاء من 18 مشروع بنسبة 100%، وجارى العمل فى المشروعات المتبقية، وتم رصد بعض الملاحظات، وتكليف الشركات المنفذة بتلافيها، مع التشغيل التجريبى للمشروعات التى تم نهوها ليلمس المواطنين ويجنوا ثمار هذه الإنجازات المتتالية فى الجمهورية الجديدة والإستفادة من العوائد الإيجابية لها .



مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان



المشروعات المنفذة فى قرية البصيلية



وحدة صحية ضمن مشروعات حياة كريمة



مجمع خدمات



ملاعب ضمن مشروعات حياة كريمة ملاعب ضمن مشروعات حياة كريمة



مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة فى قرية البصيلية قبلى بأسوان



محطة مياه



مشروعات حياة كريمة