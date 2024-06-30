حملة مكبرة لإنارة شوارع مدينة وقرى إسنا ضمن "حياة كريمة" بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد رزق رئيس المدينة، حملة لإنارة كافة الشوارع بالمدينة والقرى لخدمة المواطنين على مدار الساعة عبر توفير كشافات لخدمتهم خلال التنقل بين القرى والنجوع ليلاً، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

ومن جانبه يقول الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم توفير دعم كبير لتحويل شبكات الكهرباء بقرى مدينة إسنا من الإهمال إلى عصر جديد من التميز لصالحهم ولخدمتهم على مدار اليوم، حيث يتم تركيب محولات كهرباء حديثة، وتغيير شبكات وأسلاك الأعمدة وتغيير التالف منها للمساهمة فى حصول الجميع من أبناء القرى على حقوقهم فى قطاع الكهرباء بشكل مميز ومتطور، حيث يتم العمل على تركيب كشافات الإنارة وإحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض فى الكلابية بقرية الحلة، كما يجرى متابعة تغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون المطاعنة، ويتم استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا، كما يجري استمرار العمل فى تركيب كشافات إنارة الشوارع فى عزبة المزناب بقرية الحلة.

ويضيف رئيس مدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه خلال الفترة الماضية تم العمل مؤخراً على تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100 كيلو بقرية الهنادي لتغذية الكمين وقرية نجع أبو سعيد، ويتم استمرار العمل فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض التي تم تسليمها بقرية الحليلة بمجلس قروى الحلة، وكذلك تم تركيب كشافات ليد على الطريق العام بقرية العضايمة والطرق الداخلية للقرية، وتم العمل فى صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بمنطقة دير الشهداء والسلطان عبد الجليل بقرية النمسا، وأنهى العمل في تركيب وصيانة الكشافات بالطرق العامة والطرق بقرية السريب وحاجر كومير.



تركيب كشافات جديدة فى شوارع مدينة إسنا



حملة لإنارة شوارع المدينة والقرى لخدمة المواطنين



فعاليات حملة لإنارة شوارع المدينة والقرى لخدمة المواطنين