ثورة 30 يونيو .. إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة المواليد على البطاقات التموينية لبعض الفئات الأولى بالرعاية " أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة " على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد .

وأضاف التقرير انه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية تم صرف دعم استثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه .