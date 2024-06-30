اليوم السابع
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ثورة 30 يونيو .. إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين

الأحد، 30 يونيو 2024 12:37 م
ثورة 30 يونيو .. إضافة أبناء الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة المواليد على البطاقات التموينية لبعض الفئات الأولى بالرعاية " أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة  "  على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد .

وأضاف التقرير انه  تنفيذا  للتوجيهات الرئاسية  بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية تم صرف دعم استثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهري يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه .

 







وزارة التموين

ثورة 30 يونيو

ذكرى ثورة 30 يونيو

اضافه المواليد على بطاقات التموين

المواليد على البطاقات ن موعد إضافة المواليد على البطاقات التموينية

فروع شركات المجمعات الاستهلاكية

منافذ المجمعات الاستهلاكية

سلع المجمعات الاستهلاكية

سلع بطاقات التموين



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