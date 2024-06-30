تواريخ هامة بقضية سفاح التجمع الخامس.. قبل استئناف جلسات محاكمته

لكل جريمة نهاية، وعقاب رادع لمنفذها، هكذا كانت نهاية سفاح التجمع الخامس الذى قتل 3 سيدات، بعد تعذيبهن، ثم التخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.
وتوجد توارخ مرتبطة بالقضية منها...
__ "24 مايو 2024"، ويشير لتاريخ القبض علي السفاح.
__ " 28 مايو 2024"، النيابة العامة تصدر بيان توضح فيه جرائم المتهم.
__ "9 يونيو 2024"، النيابة تحيل المتهم للجنايات.
__ " 12 يونيو 2024، يشير لتاريخ أولي الجلسات.
التهم الموجة للمتهم
- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.
- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.
- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.