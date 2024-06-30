اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 04:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تواريخ هامة بقضية سفاح التجمع الخامس.. قبل استئناف جلسات محاكمته

الأحد، 30 يونيو 2024 03:00 ص
تواريخ هامة بقضية سفاح التجمع الخامس.. قبل استئناف جلسات محاكمته سفاح التجمع
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لكل جريمة نهاية، وعقاب رادع لمنفذها، هكذا كانت نهاية سفاح التجمع الخامس الذى قتل 3 سيدات، بعد تعذيبهن، ثم التخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.


وتوجد توارخ مرتبطة بالقضية منها...

__ "24 مايو 2024"، ويشير لتاريخ القبض علي السفاح.

__  " 28 مايو 2024"، النيابة العامة تصدر بيان توضح فيه جرائم المتهم.

__ "9 يونيو 2024"، النيابة تحيل المتهم للجنايات.

__ " 12 يونيو 2024، يشير لتاريخ أولي الجلسات.


التهم الموجة للمتهم

- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.

- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.

- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.

 







سفاح التجمع

السفاح

اخبار الحوادث

محاكمة سفاح التجمع

سفاح

أخبار

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة