تواريخ هامة بقضية سفاح التجمع الخامس.. قبل استئناف جلسات محاكمته

كتب إيهاب المهندس

لكل جريمة نهاية، وعقاب رادع لمنفذها، هكذا كانت نهاية سفاح التجمع الخامس الذى قتل 3 سيدات، بعد تعذيبهن، ثم التخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية.



وتوجد توارخ مرتبطة بالقضية منها...

__ "24 مايو 2024"، ويشير لتاريخ القبض علي السفاح.

__ " 28 مايو 2024"، النيابة العامة تصدر بيان توضح فيه جرائم المتهم.

__ "9 يونيو 2024"، النيابة تحيل المتهم للجنايات.

__ " 12 يونيو 2024، يشير لتاريخ أولي الجلسات.



التهم الموجة للمتهم

- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.

- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.

- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.