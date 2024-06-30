تنفيذ 6500 مشروع فى مختلف القطاعات بمحافظة المنيا بـ140 مليار جنيه.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

أنجزت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات عظيمة تليق بمكانة مصر والمصريين، وكان للصعيد نصيب كبير من مخططات العمل التنموى وخاصة محافظة المنيا.

ومن أهم هذه المشروعات التي تمت على مدار السنوات الماضية، على أرض عروس الصعيد ساهمت في دفع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل أفضل، ومن تلك المشروعات، تنفيذ 6500 مشروع فى محافظة المنيا بتكلفة تزيد على 140 مليار جنيه بمختلف القطاعات.

1- قطاع مياه الشرب: جميع مدن وقرى المحافظة مشمولة بخدمات مياه الشرب، حيث تم تدعيم وإحلال وتجديد الشبكات وتوسعة وتطوير المحطات، بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه لتنفيذ عدد 600 مشروعا ، من ( محطات مياه وآبار ارتوازية وشبكات مياه ووصلات منزلية)، ومن أبرز تلك المشروعات:

محطة مياه شرب أبوقرقاص، ومحطة مياه شرب ساقولا مركز العدوة، ومحطة مياه آبا مركز مغاغة، وتوسعات محطة مياه مطاي.

2- قطاع الصرف الصحي: جميع مدن المحافظة مشمولة بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100% باستثناء بعض الأحوزة العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية المتاخمة، حيث تم تنفيذ عدد 59 مشروعا بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه من (محطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد)، ومن أبرز تلك المشروعات:

محطة معالجة صرف صحي المنيا، ومحطة معالجة صرف صحي البرجاية، ومحطة معالجة صرف صحي العذراء، ومحطة معالجة صرف صحي نزلة البدرمان، محطة معالجة صرف صحي المنيا الجديدة (مرحلة أولى).

3- قطاع الصحة: بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه تم تنفيذ عدد 101 مشروعا، منها مستشفيات نموذجية ومستشفيات مركزية ومراكز طبية ومستشفيات نوعية ووحدات صحية، ومن أبرز تلك المشروعات:

إنشاء مستشفيات سمالوط، ملوي، دير مواس، وتطوير مستشفيات الحميات والصدر بمراكز المحافظة، وجاري إحلال وتجديد مستشفيات العدوة وبني مزار ومطاي.

تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة لرفع الوعي الصحي لدي المواطنين.

4- قطاع الإسكان: بتكلفة بلغت 9.25 مليار جنيه تم تنفيذ 976 عمارة بعدد 23 ألف و300 وحدة سكنية و208 محلات استثمارية ومن أبرزها:

مدينة ملوي الجديدة، ومشروع تطوير عواصم المحافظات، مشروع جنة مصر1 ودار مصر، وسكن مصر وسكن لكل المصريين والإسكان الاجتماعي.

5- تطوير العشوائيات: بتكلفة بلغت 195 مليون جنيه تم تنفيذ 48 عمارة بعدد 1032 وحدة سكنية و 192 وحدة تجارية، وذلك لتطوير منطقة عشش محفوظ ومنطقة مدينة العمال بمدينة المنيا.

6- قطاع التعليم: بتكلفة بلغت 3 مليار جنيه تم تنفيذ 524 مدرسة (إنشاء وإحلال وتجديد)، حيث أصبح عدد المدارس حالياً 1997 مدرسة مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 2014 حيث كان عدد المدارس 1696 مدرسة.

7- قطاع التعليم العالي: بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه تم تنفيذ 17 مشروعا، ومن أبرزها: إنشاء مستشفيات الكلى والكبد ومبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي، إنشاء كلية الحقوق، ومبنى كلية دار العلوم، وقد أصبح عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة حالياً 36 كلية مقارنةً بما كان عليه الوضع في عام 2014 حيث كان عدد الكليات 21 كلية.

8- قطاع الطرق والنقل: تنفيذ 39 مشروعا بتكلفة بلغت 13 مليار جنيه، ومن أبرزها: محور الفريق صفي الدين أبو شناف (سمالوط)، وتطوير الطريق الصحراوي الغربي، ومحور بني مزار، وطريق المنيا / رأس غارب، وطريق الشيخ فضل / رأس غارب، وازدواج طريق المنيا المؤدي إلى الصحراوي الغربي، وتطوير 18 مشروعا بالسكك الحديدية شملت محطات ومزلقانات ونظم الإشارات، وكوبري ملوي العلوي على ترعة الإبراهيمية، ويجرى تنفيذ كوبري أبوقرقاص ومغاغة العلوي على ترعة الإبراهيمية.

9- قطاع الكهرباء: تنفيذ 62 مشروعا بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه، ومن أبرزها: مركز التحكم الإقليمي، ومحطة محولات غرب مغاغة، ومحطة محولات غرب ملوي.

10- قطاع البترول والغاز الطبيعي: تنفيذ 16 مشروعا، ومن أبرزها: توصيل الغاز الطبيعي لمدن مغاغة، بني مزار، ومطاي، وسمالوط، أبوقرقاص.

11- قطاع الصناعة: بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه تم نفيذ 4 مشروعات، بالإضافة إلى تقديم برامج وصرف قروض للشباب من خلال جهاز المشروعات الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومن أبرزها: مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، إنشاء مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، ويجرى استكمال ترفيق المنطقة الصناعية بالمطاهرة.



12- قطاع البيئة والمخلفات الصلبة: تنفيذ مشروعي تطوير مصنع تونة الجبل للمخلفات الصلبة، وإنشاء مصنع العدوة لتدوير المخلفات الصلبة

بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه.

13- قطاع التموين: بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه تم تنفيذ 25 مشروعا، ومن أبرزها: تطوير صومعة بني مزار، إنشاء صومعة العدوة، إنشاء 3 هناجر بمراكز مغاغة وسمالوط وملوي، و 17 مركز خدمات تموينية متطورة بكافة مراكز المحافظة.

14- قطاع السياحة والآثار: بتكلفة بلغت 282 مليون جنيه تم تنفيذ 9 مشروعات، ومن أبرزها: مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير، إحلال وتجديد متحف ملوي، تطوير مرسى تل بني عمران السياحي شرق النيل، وتطوير 4 مناطق سياحية بمراكز ديرمواس وملوي وسمالوط، ويجرى استكمال إنشاء المتحف الآتوني.

15- قطاع الموارد المائية والري: بتكلفة بلغت 2.5 مليار جنيه تم تنفيذ 276 مشروعا، ومن أبرزها: المشروع القومي لتبطين الترع لعدد 89 ترعة بطول 300 كم، إنشاء عدد 107 آبار جوفية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، ومشروعات إحلال وتجديد كباري وآبار وتطوير مساقي الري وشبكات الصرف المغطى بمراكز المحافظة.

16- قطاع الزراعة والطب البيطري: تنفيذ 29 مشروعا، ومن أبرزها: المزرعة النموذجية بمساحة 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني المتكامل، ويجري استصلاح 14.7 ألف فدان بنطاق محافظة المنيا ضمن مشروع استصلاح 62 ألف فدان بمحافظتي المنيا وبني سويف، ويجري استصلاح 181 ألف فدان لمصنع شركة القناة للسكر غرب ملوي، ومنظومة كارت الفلاح والبدء في استخدام كارت الفلاح.

17- قطاع الشباب والرياضة: بتكلفة بلغت 590 مليون جنيه تم تنفيذ 213 مشروعا، ومن أبرزها: إحلال وتجديد إستاد المنيا الرياضي، وإنشاء نادي متحدي الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد عدد 205 مراكز شباب على مستوى مراكز المحافظة.

18- قطاع التضامن الاجتماعي: بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه تم تنفيذ 61 مشروعا، ومن أبرزها: البرنامج القومي لتكافل وكرامة، ومبادرة 2 كفاية، استكمال إنشاء مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان بمركز سمالوط، إحلال وتجديد 41 وحدة اجتماعية بمراكز المحافظة.

19- قطاع الثقافة: بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه تم تنفيذ 5 مشروعات، ومن أبرزها: إنشاء مكتبة مصر العامة فرع المنيا، إنشاء قصر ثقافة المنيا الجديدة، و تطوير قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

20- قطاع الاتصالات: تنفيذ 38 مشروعا لمكاتب خدمات بريدية.

21- قطاع القضاء والمحاكم: بتكلفة بلغت 56 مليون جنيه تم تنفيذ 21 مشروعا، ومن أبرزها: إنشاء مجمع محاكم أبوقرقاص، إنشاء مأمورية أبوقرقاص الكلية، وإعادة إنشاء مبنى محكمة سمالوط الجزئية، ويجرى الانتهاء من إنشاء محكمة ديرمواس الجزئية.

22- قطاع الأوقاف: بتكلفة بلغت 130 مليون جنيه تم تنفيذ 127 مشروعا عبارة عن إحلال وتجديد وصيانة مساجد.

23- قطاع العمل: بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لإجمالي عدد 79 ألف و144 مستفيدا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص وعقود عمل بالخارج لعدد 59 ألف و165 مستفيدا.

24- المشروعات الصغيرة: بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه تمثلت في إتاحة قروض صغيرة للشباب لإقامة مشروعاتهم وذلك من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز تشغيل شباب الخريجين، والتي وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.



احدى المدارس الجديدة



المدرسة اليابانية



دار مصر



مستشفى ديرمواس



مستشفى سمالوط