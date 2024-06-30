تعرف على مشروعات وزارة الرى فى 3023-2024

كتبت ـ أسماء نصار

تلقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي 3023-2024 ، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ 780 مشروعاً موزعة علي مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

1- 780 مشروعا موزعة علي محافظات الجمهورية المختلفة.

2 - تنفيذ مشروعات "المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - البنية الأساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير الري والصرف بواحة سيوة - احلال قناطر ديروط - احلال المحطات - الصرف المغطي - الحماية من السيول - حماية الشواطيء - وتطوير آليات تشغيل السد العالي ".

3- النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغت المشروعات الجاري تنفيذها بها 589 مشروعا بنطاق 25 محافظة .

4- هيئة الصرف 123 مشروعا بعدد 19 محافظة .

5- هيئة الشواطئ جاري تنفيذ 17 مشروعا لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح .

6- فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ 12 مشروعا لإنشاء واحلال وتجديد محطات الرفع فى 6 محافظات بالصعيد والوجه البحري بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى ، و مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل " إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - اسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية".

7- - برامج لتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالإجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة.

