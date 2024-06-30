تعرف على أعمال تطوير ممشى اللسان فى رأس البر.. صور

دمياط معتز الشربيني

تشهد منطقة اللسان برأس البر العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوصول لهذه المنطقة إلى أعلى مرحلة من التنسيق الحضارى والتى تناسب خصوصية وطبيعة المنطقة.

يخضع ممشى منطقة اللسان لأعمال تطوير تتضمن المرحلة منها إقامة مسرح رومانى و ساحة مطاعم و مسار للدراجات وتدعيم حاجز الأمواج بالمنطقة وإحلال وتجديد الحائط البحرى.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أكدت فى عدة تصريحات، أن مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر يأتى كأهم المشروعات التى تشهدها المحافظة خلال الوقت الحالى.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه تم وضع مخطط التطوير وفقًا لعدد من المعايير التى تتواكب مع طبيعة المنطقة وموقعها المباشر على البحر، بما يساهم فى تحقيق طفرة جديدة بهذه المدينة السياحية الهامة التى تحظى بمكانة هامة على المستويين المحلى والعالمى وتردد الأفواج السياحية عليها من مختلف المناطق خاصة بعد افتتاح فندق شتيجبرجر اللسان برأس البر.

وذكرت منال عوض أن المشروع تضمن إنشاء ساحة المطاعم الرئيسية التى جاءت كمرحلة أولى بإجمالى مسطح 5200م2 وهى عبارة عن " ساحة من تشكيلات الجيرانيت بمسطح 2000م2 وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وأشجار، علاوة على انشاء ساحة علوية " المرحلة الثانية " ملحق بها رامبات لذوى الهمم وسلم ومبنى مطعم على مسطح 200م يشمل ساحة خارجية وكذلك إنشاء مسرح بسعة 750 فرد يطل على الكورنيش الرئيسى الذى يقع على مساحة 7000متر مربع ويشمل مسطحات خضراء و انشاء مرافق كاملة و مقاعد ديكورية بالإضافة إلى مسار دراجات بطول 700م2 يمتد حول جميع ساحات الكورنيش.



أعمال تطوير ممشي اللسان برأس البر



الممشي