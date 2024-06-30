تعرف على أسباب ارتفاع إمدادات النفط العالمية

كتبت - مروة الغول

شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالمية نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي ) ارتفاعاً بلغ نحو 754 ألف برميل / يوم خلال الربع الأول من عام 2024 ، أي بنسبة %0.7% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 102.1 مليون برميل يوميا ، وهو مستوى مرتفع بنحو 171 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإمدادات من دول خارج أوبك مثل روسيا وأمريكا اللاتينية والصين، في حين كان لإنخفاض الإمدادات من دول أوبك والولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة الشرق الأوسط من خارج أوبك، دوراً في الحد من ارتفاع إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الأول 2024.



