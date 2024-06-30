تركيا.. إجلاء جزئى للسكان ببعض المناطق بسبب حرائق الغابات

وكالات

اندلعت حرائق جديدة في غابات منطقتي مندريس وتشيشمي بولاية إزمير غربي تركيا، تزامنا مع حرائق اندلعت في الساعات الماضية في منطقة لالاباشا في أدرنة وغابات منطقة إيزين في ولاية تشاناكالي غربي تركيا، فيما اندلعت حرائق في منطقة أونيكيشوبات في كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، تكافح فرق الإنقاذ في السيطرة على حرائق الغابات، فيما أكدت وسائل إعلام تركية، إخلاء بعض المنازل في منطقة جامونو الريفية في إزمير كإجراء احترازي.

وعلى الرغم من إعلان وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، السيطرة على حرائق الغابات في مناطق سلجوق ومندريس وسوسورلوك في ولاية إزمير، إلا أن حرائق جديدة اندلعت مع ارتفاع درجات الحرارة، ورياح متوسطة إلى شديدة السرعة ساهمت في انتقال النيران إلى مواقع جديدة.