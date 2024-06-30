تحرير 87 محضرا فى حملة مكبرة على الأسواق بمدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة مكبرة، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائى على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة شرم الشيخ لضبط الأسعار بناء على بتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة قاطنى المحافظة والقادمين إليها ولضمان تقديم غذاء آمن إليهم.

وبناء على التكليف من الدكتور هيثم الشنهاب، مدير المديرية والدكتور أشرف فوزى مدير الطب الوقائى، ومصطفى خليل، القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية تشكلت لجنة من محمد إسماعيل وهانى عادل مفتشي الأغذية بمدينة شرم الشيخ.

وشنت الحملة مرور مكبرة على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ وتم خلالها المرور على 38 منشأة مختلفة وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر نظافة وكذلك 49 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية وتم تحرير محضر ضبط لكمية بلغ وزنها 37.5 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية و9 لتر لأغذية ومشروبات منتهية الصلاحية بإجمالي محاضر بلغت 87 محضرا، كما تم إعدام 224 كيلو اللحوم منتهية الصلاحية و95 لتر لأغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية كما تم التوصية بغلق منشأتين بهما خطر داهم علي الصحة العامة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.