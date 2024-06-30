تحرير 38 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية مكبرة بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملة مكبرة علي المخابز والأنشطة التجارية بمنيا القمح، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت إدارة تموين منيا القمح حملة برئاسة طلعت رشدي مدير عام الإدارة، بالاشتراك مع الطب البيطرى، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين منها تحرير 5 محاضر ضد أصحاب مخابز لإنتاج نقص وزن، وتحرير 8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات المعجن، وتحرير محضر لعدم وجود ميزان بالمخبز.

كما تم تحرير محاضر جنح ضد أصحاب انشطه تجارية لوجود مخالفات وجاءت بياناتها كالتالي: محضر رقم 18032 ضد صاحب محل جزارة بقرية النعامنة لعدم الإعلان عن الاسعار، ومحضر رقم 18033ضد صاحب مشروع جمعيتي بشبرا العنب لعدم ممارسة النشاط، محضر رقم 18034 ضد صاحب مجزر دواجن بقرية الخرس ضبط دواجن مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1000 كيلو جرام من الدواجن، ومحضر رقم 18035 ضد تاجر تمويني بقرية الخرس لعدم ممارسة النشاط، ومحضر رقم 18036 ضد تاجر تمويني بالخرس لعدم ممارسة النشاط، ومحضر رقم 18102ضد صاحب محل بقالة بمنيا القمح لعدم ممارسة نشاط، و3 محاضر ضد تجار تموينين بمنيا القمح لعدم ممارسة النشاط.