انطلاق حملة "من بدرى أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

انطلقت اليوم حملة «من بدري أمان» بالبحيرة للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

شارك فى فعاليات الحملة التى تم تنفيذها بمركز شباب سنهور بدمنهور، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور محمد محسن عضو فريق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتورة ندى السيد عضو فريق دعم مبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة.

وتهدف الحملة إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، كما تستهدف الحملة تقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـدعم صحة المرأة و الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج مرضى سرطان الكبد.

أشرف على الحملة الصحية الدكتورة إيمان عمارة منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة و محمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بمديرية الصحة .



