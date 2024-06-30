اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 02:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق حملة "من بدرى أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالبحيرة

الأحد، 30 يونيو 2024 01:08 م
انطلاق حملة "من بدرى أمان" للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالبحيرة حملة من بدري أمان
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم حملة  «من بدري أمان» بالبحيرة للكشف المبكر عن 6 أنواع من الأورام السرطانية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

شارك فى فعاليات الحملة التى تم تنفيذها بمركز شباب سنهور بدمنهور، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتور محمد محسن عضو فريق مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والدكتورة ندى السيد عضو فريق دعم مبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة.

وتهدف الحملة إلى تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين على أوسع نطاق، كما تستهدف الحملة تقديم خدمات الكشف الطبي المبكر والتوعية بأورام القولون، البروستاتا، عنق الرحم، الرئة، الثدي، الكبد، وذلك ضمن الخدمات المقدمة بمبادرات رئيس الجمهورية لـدعم صحة المرأة و الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج مرضى سرطان الكبد.

أشرف على الحملة الصحية الدكتورة إيمان عمارة منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالبحيرة و محمد عبد الكريم مدير مركز المعلومات بمديرية الصحة .


 







حملة من بدرى امان

وزارة الصحة

صحة البحيرة

الاورام السرطانية

قرية سنهور

محافظة البحيرة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة