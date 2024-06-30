الكويت تدين توسيع الاحتلال نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية

أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان السبت - على موقف دولة الكويت الرافض لأية عمليات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث إنها تعتبرها انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ونسفا متعمدا للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام.

وشددت على أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه الاحتلال الاسرائيلي بالانصياع التام لما أقرته الإرادة الدولية بهذا الشأن.

وصادق ما يسمى (الكابينت) على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتوسيع البناء في المستوطنات وذلك في عدد من القرارات التي شملت ملاحقة عمليات البناء في المناطق المصنفة (ب) في الضفة الغربية والتي تقع تحت المسؤولية الادارية للسلطة الفلسطينية.