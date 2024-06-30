الكشف على 1461 مواطنا بقافلة طبية مجانية في قرية أبو عياد بدمياط

دمياط معتز الشربيني

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومى الجمعة والسبت انعقدت قافلة طبية بقرية أبو عياد، بمركز كفر سعد تضمنت 11عيادة تخصصية و3عيادات خدمات متنقلة تردد عليها 1461مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد حالتين لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، بالإضافة إلى إجراء 349 تحليل بمعمل الدم و43تحليل بمعمل الطفيليات و فحص 33حالة بالأشعة و 30حالة أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر من خلال مبادرة " افحص واطمن "لعدد 186حالة ،بالإضافة إلى عقد 10 ندوات توعوية تردد عليها 178مواطن .