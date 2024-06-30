اليوم السابع
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الرئيس السيسى: مصر تقف اليوم على أرض صلبة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن

الأحد، 30 يونيو 2024 10:14 ص
الرئيس السيسى: مصر تقف اليوم على أرض صلبة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقف اليوم على أرض صلبة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو: "مصر تعمل بكل طاقاتها لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة".







السيسي

الرئيس السيسي

كلمة الرئيس السيسي

ثورة 30 يونيو

30 يونيو 2024




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