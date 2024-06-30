الرئيس السيسى: مصر تقف اليوم على أرض صلبة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقف اليوم على أرض صلبة مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو: "مصر تعمل بكل طاقاتها لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة".