اليوم السابع
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الرئيس السيسى للمصريين: "شغلى الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل"

الأحد، 30 يونيو 2024 10:33 ص
الرئيس السيسى للمصريين: "شغلى الشاغل تخفيف المعاناة وبناء مستقبل أفضل" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تمضي على طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة عن هذا المسار، وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى ذكري ثورة 30 يونيو: "أتوجه بالحديث إلى كل المصريين إلى كل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة الطيبة لأبنائهم.. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن أقول لهم: "إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة".

وتابع الرئيس السيسي: "وأؤكد لكم أن شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام."

 







السيسي

الرئيس السيسي

كلمة الرئيس السيسي

ثورة 30 يونيو

ذكري ثورة 30 يونيو

30 يونيو 2024

ذكرى ثورة 30 يونيو

الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

ذكرى 30 يونيو

30 يونيو

ثورة يونيو

الاحتفال بثورة يوينو

306

ثورة 306




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