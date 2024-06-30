الرئيس السيسى: المصريون يتحملون مشاق الحياة والأسعار.. والحكومة الجديدة ستخفف المعاناة

كتب محمد الجالى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحديث إلى كل المصريين، إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية، يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار، خلال الفترة الأخيرة مـــن أجــــل توفيـــر الحيـــاة الطيبـــة لأبنائهـــم، قائلًا:"أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء.. من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن .. أقول لهم: "إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة.. وأؤكد لكم.. أن شغلى الشاغل.. والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة.. وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل.. لجميع أبناء مصر الكرام."

جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.