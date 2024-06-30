الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على معقل كبير للقوات الأوكرانية في كيروف

أ ش أ

تمكنت وحدات هجومية من مفرزة المحاربين القدامى في مركز مجموعة القتال الروسية من الإستيلاء على معقل أوكراني كبير في إحدى ضواحي مستوطنة كيروف باستخدام نفق يبلغ طوله أكثر من ثلاثة كيلومترات، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان وزارة الدفاع "تم الاستيلاء على معقل كبير للجيش الأوكراني في ضواحي مستوطنة كيروف من قبل وحدات هجومية تابعة لمفرزة المحاربين القدامى التابعة لمركز مجموعة القتال الروسية، والتي استخدمت نفقًا تحت الأرض".

وأضافت الوزارة أن جنود المفرزة قاموا بتطهير واستخدام النفق الذي يبلغ طوله أكثر من ثلاثة كيلومترات الممتد على طول قناة سيفيرسكي دونيتسك ، ووصل إلى الجزء الخلفي من المعقل المحصن والمجهز بمواقع إطلاق النار وملاجئ تحت الأرض، وتم استخدام النفق لتزويد الوحدات الهجومية بالذخائر والأسلحة والغذاء.

وأوضحت أنه بفضل هذا العمل المفاجئ، استولت القوات الروسية على المعقل، مما أجبر القوات الأوكرانية على الإستسلام أو التراجع عن مواقعه.