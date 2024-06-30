الداخلية توزع هدايا على المواطنين بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، شاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو حيث وزعت الهدايا عليهم ابتهاجاً بتلك المناسبة.

وكانت انطلقت فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد يوم السبت 1 يونيو 2024 ولمدة شهر تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وتوفر المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذا) بمختلف محافظات الجمهورية.