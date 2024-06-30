التخطيط: 52 مليار جنيه حجم استثمارات الصندوق السيادى المصرى خلال 4 سنوات

كتبت ـ أسمآء أمين

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قيام الصندوق السيادي المصرى بتنفيذ 17 مشروعا خلال السنوات الأربع الماضية بحوالي 52 مليار جنيه استثمارات محلية، و5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية.

وأكد التقرير على حرص الصندوق السيادي دعم الشركات الناشئة والصغيرة وريادة الأعمال إلى جانب العمل على إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى مشروع أرض القرية الكونية التي تحولت إلى مجمع تعليمي بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مجمع التحرير الذي تحول إلى فندق ومبنى متعدد الأغراض، فضلًا عن استغلال بعض مباني الجامعات الأهلية لإدارتها وتطويرها من قبل القطاع الخاص.

وعن دور صندوق مصر السيادي في زيادة مشاركة القطاع الخاص، أوضح التقرير أنه يمثل أحد الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية ويأتي كآلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، كما أنه يمثل كذلك آلية لتنويع مصادر التمويل

وأشار التقرير إلى جهود الصندوق خلال الفترة الماضية والتي تضمنت الدخول مع عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة والذي يمثل ميزة تنافسية تتمتع بها مصر وذلك بالتعاون بين كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكذلك لتوطين صناعات مرتبطة بمثل هذا النوع من المشروعات لضمان استدامتها.

وتابع التقرير، أنه يتم كذلك العمل على توطين صناعات للعربات الكهربائية والقطارات، مؤكدة أهمية الاستثمار في المواصلات العامة بعد الاستثمار في البنية التحتية لتحقيق وتوفير مواصلات لائقة للمواطن المصري.



