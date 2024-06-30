التحريات: لصوص ألقوا بطفل من شقته بالمعصرة خوفا من افتضاح أمرهم

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات فى واقعة إلقاء 5 أشخاص بطفل من شرفة شقته فى منطقة المعصرة، أن المجنى عليه شاهد المتهمين أثناء محاولتهم سرقة شقة والده فامسكوا به خوفا من افتضاح أمرهم وألقوه من الشقة بالطابق الخامس، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا من المستشفى بوصول طفل مصاب بكسور فى أنحاء متفرقة من جسده، علي الفور انتقل رجال المباحث إلي محل البلاغ، تبين صحته، وباستجواب أهل المجني عليه أفادوا بقيام 5 أشخاص بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه، وتصادف وجوده، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.