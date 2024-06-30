التجمع الوطنى اليمينى المتطرف يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية

أحمد علوى

تصدر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، حيث حصل على نسبة 33% من أصوات الناخبين الذين صوتوا اليوم الأحد، ليحقق بذلك اليمين المتطرف نتائج تاريخية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وفقا لنتائج أولية.

وجاء تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار في المركز الثاني بنسبة 28.5% من الأصوات، وفي المركز الثالث، حصل المعسكر الرئاسي والذي يضم حزب النهضة الحاكم على 22%.

وبناء على نتائج الجولة الأولى، يتوقع معهد إيلاب لاستطلاعات الرأي أن يحصل حزب التجمع الوطني على ما بين 260 و310 مقاعد في الجمعية الوطنية، ومن ثم فمن المحتمل أن يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان بـ 289 نائبا.



وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد في فرنسا أمام نحو 49 مليون ناخب، مسجلين على القوائم الانتخابية، لاختيار 577 نائبا في البرلمان الفرنسي ، من بين 4 آلاف مرشح يمثلون أحزاب وتحالفات سياسية وعلى رأسهم "التجمع الوطني" (يمين متطرف) وحزب "النهضة" الحاكم (وسط)، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" لأحزاب اليسار.