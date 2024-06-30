البحث عن جثة شاب غرق فى نهر النيل بمنطقة الصف

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالصف، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الضحية خلال الاستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتعرض للغرق، لعدم إجادته السباحة.



وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب آخر تعرض للغرق بصحبته، وصرحت النيابة بدفن جثته لعدم وجود شبهة جنائية.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين غرقا في نهر النيل بمنطقة جزيرة "فيشر" بالصف، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن شابين يدعيان "يوسف"، و"محمد" خلال الاستحمام بنهر النيل، جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.



تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتم العثور على جثة "محمد"، وجاري توسعة عمليات البحث للعثور على جثة "يوسف"، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

