الانتخابات الفرنسية.. اليمين المتطرف يسعى لفرض سياساته بملفي الهجرة واللجوء

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: "الانتخابات الفرنسية.. اليمين المتطرف يسعى لفرض سياساته في ملفي الهجرة واللجوء".

جاء نجاح اليمين المتطرف بأغلبية كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة ليحرك كثيرا من المياه الراكدة ويثير المخاوف في أرجاء القارة العجوز، كان أبرز رد فعل لهذه النتائج، هو دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتخابات مبكرة في خطوة وصفها مراقبون بأنها مغامرة كبيرة قد تصب بشكل كبير في صالح اليمين المتطرف بقيادة ماريل لوبان.

مخاوف ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين من صعود اليمين المتطرف ترجع إلى ما يحمله هذا التيار من طموحات في تنفيذ أجندته التي تتعلق بعدد من الملفات الحيوية سياسية واقتصادية، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي.

يتخوف الأوروبيون بأن يؤدي إلى صعود اليمين المتطرف إلى مزيدا من السلطة للدولة القومية وتقليص سلطات بروكسل في ملفات كثيرة من بينها الهجرة واللجوء الذي يعد الملف الأكثر كشفا للمخاطر التي قد يشكلها اليمين على السياسات الأوروبية المشتركة.